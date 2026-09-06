В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

В Рязанской области произошло возгорание на предприятии в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор Павел Малков.

В Кореневском районе Курской области беспилотник ранил местного жителя

По его словам, атака БПЛА на регион продолжается.

В Ростове в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, пострадал ребёнок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для защиты неба от украинских атак нужен единый командир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаПожар

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