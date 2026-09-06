В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии
6 сентября 202609:32
Денис Хоноров
В Рязанской области произошло возгорание на предприятии в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор Павел Малков.
По его словам, атака БПЛА на регион продолжается.
В Ростове в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, пострадал ребёнок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для защиты неба от украинских атак нужен единый командир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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