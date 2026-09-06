МО: За ночь силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени субботы до 08:00 утра воскресенья.

По данным министерства, дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким и Орловским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что украинским подразделениям приказали прекратить огонь с 00:00 5 сентября до 23:59 8-го в связи с приездом американских переговорщиков в Москву и Киев.