РФ и КНР обсуждают новые железнодорожные маршруты

Как заявил генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров, в настоящее время четыре железнодорожных перехода с Китаем работают эффективно. Все действия, которые мы предпринимаем, — это расширение по уже существующим направлениям, хотя обсуждаются и новые», — указал он.

Белозеров отметил, что поручение президента РФ Владимира Путина по увеличению товарооборота с Китаем выполняется. Объем перевозок с КНР растет. В 2026 году вновь ожидается рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом.

Китай для России не просто крупнейший торговый партнер, но и важнейший, так как в условиях ограниченной торговли с другими странами, в частности, с Европой, только оборот с КНР позволяет получать многие товары, рассказал НСН руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин.

