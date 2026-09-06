РФ и КНР обсуждают новые железнодорожные маршруты
Москва и Пекин обсуждают новые железнодорожные направления, сообщают «Известия».
Как заявил генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров, в настоящее время четыре железнодорожных перехода с Китаем работают эффективно. Все действия, которые мы предпринимаем, — это расширение по уже существующим направлениям, хотя обсуждаются и новые», — указал он.
Белозеров отметил, что поручение президента РФ Владимира Путина по увеличению товарооборота с Китаем выполняется. Объем перевозок с КНР растет. В 2026 году вновь ожидается рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом.
Китай для России не просто крупнейший торговый партнер, но и важнейший, так как в условиях ограниченной торговли с другими странами, в частности, с Европой, только оборот с КНР позволяет получать многие товары, рассказал НСН руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Рязанской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии
- Полезная встреча: О чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле
- РФ и КНР обсуждают новые железнодорожные маршруты
- В ОП призвали учить студентов думать без применения нейросетей
- СМИ: О следующих шагах в переговорах по Украине объявят в ближайшие недели
- Россиянам могут разрешить ездить в КНР на личных автомобилях
- СМИ: Чиновник Минфина США посетил Россию с Уиткоффом и Кушнером
- Трамп из-за мигрантов назвал Испанию страной с нулевым контролем границ
- Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за август
- Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов