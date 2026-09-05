Договоренности Анкориджа и мирное соглашение: Зачем Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву

СМИ писали, что в аэропорту американских переговорщиков встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Уиткоффа, Кушнера и главу РФПИ позже заметили на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

В связи с приездом американских представителей в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин приказал, начиная с полуночи 5 сентября, в течение трех суток не наносить удары по Киеву. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Известно, что в субботу Путин также примет обоих представителей.