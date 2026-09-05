Договоренности Анкориджа и мирное соглашение: Зачем Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву
Их самолет приземлился в 12:52 по московскому времени.
Спецпосланники президента США прилетели в Москву. По словам политологов, они обсудят с российской стороной возможности решения украинского конфликта. Примечательно, что американские переговорщики сначала прибыли именно в Москву, и только потом посетят Киев. Известно, что поездка состоится 5-6 сентября.
WELCOME TO RUSSIA
Днем 5 сентября в Москву прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Представители авиационных служб сообщили «Интерфаксу», что бизнес-джет сел в столичном аэропорту «Внуково».
Согласно информации сервиса FlightRadar, в московском аэропорту приземлился специальный самолет ВВС США с бортовым номером SAM934. По данным ТАСС, он сел в 12:52 по Москве. Известно, что воздушное судно прилетело из аэропорта Майами, сделав остановку в Хельсинки примерно в 09:00 по московскому времени, а спустя некоторое время, около 11:30, пересекло границу воздушного пространства России.
СМИ писали, что в аэропорту американских переговорщиков встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Уиткоффа, Кушнера и главу РФПИ позже заметили на деловом обеде в одном из московских ресторанов.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ
В связи с приездом американских представителей в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин приказал, начиная с полуночи 5 сентября, в течение трех суток не наносить удары по Киеву. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в украинской столице. Известно, что в субботу Путин также примет обоих представителей.
По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое решение президента РФ демонстрирует приверженность мирному урегулированию и дает шансы переговорному процессу. Политик подчеркнул, что Москва изначально была нацелена на разрешение конфликта путем договоренностей, однако переговоры раз за разом саботировались Киевом.
«Надеемся, что американские посланники действительно привезли предложения, которые будут способствовать устойчивому миру. Мы к этому готовы, условия обозначены», - приводит слова Слуцкого ТАСС.
Перед этим и украинским подразделениям было приказано прекратить огонь. Ограничения также действуют до 23:59 8 сентября.
ЦЕЛЬ ВИЗИТА
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, в чем заключается цель визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
«Основные задачи визита — это подтвердить или не подтвердить договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже и выработать дальнейший план подготовки мирного соглашения. И все хотят, чтобы как можно быстрее это произошло», - отметил политик в интервью изданию «Газета.ru».
Он добавил, что недавний визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву, который состоялся 25 августа, также указывает на движение в сторону соглашения.
В свою очередь политолог‑американист Егор Торопов считает, что именно американская сторона наиболее заинтересована в скорейшем подписании мирного документа по Украине, — однако в большей степени формального, чем реального, устанавливающего долгосрочный мир.
«Межгосударственное общение, налаживание и укрепление профессиональных и личных отношений могут сыграть куда более значимую роль в будущем — в условиях полномасштабного потепления межгосударственных взаимоотношений и возобновления полноценного экономического и политического сотрудничества», - добавил он в разговоре с изданием «Царьград».
При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что администрация США при урегулировании ситуации на Украине должна учитывать реалии на земле. Он задался вопросом, насколько Вашингтон готов вложиться в поиски реального решения кризиса. Не только первопричины, но и ситуация, которая меняется постоянно и не в пользу Киева, добавил представитель МИД.
«Дело в том, что ситуация в том виде, как она развернулась в ходе саммита в Анкоридже и после него, оставила множество вопросов, насколько американская сторона в своем подходе к комплексу проблем, подлежащих решению, готова держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре и в том числе обработке со стороны противников урегулирования. Вот эти вопросы открыты до сих пор», - приводит слова Рябкова ТАСС.
ПАУЗА ЗАТЯНУЛАСЬ
Анонсируя визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что это поможет возобновить переговорный процесс, пишет Reuters. Последний раунд переговоров России и Украины при посредничестве США состоялся в феврале текущего года в Женеве. После этого дипломатический процесс фактически был остановлен из-за конфликта на Ближнем Востоке.
11 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал американской стороне предложения по возможному завершению конфликта.
Однако чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает, что прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит, хотя Кремль и открыт для «конструктивных предложений» со стороны США.
«Договариваться в первую очередь будут Москва и Киев с учетом реалий на земле и тех условий, которые Россия сформулировала уже достаточно давно. Тем не менее, если от посредников будут поступать какие-то конструктивные идеи, мы будем их рассматривать. Не стоит ждать каких-то прорывов от одной поездки Уиткоффа и Кушнера. Заинтересованность в мирном урегулировании сохраняется. Но оно должно быть долгосрочным и надежным, полностью учитывающим наши интересы в сфере безопасности. Насколько возможно достичь этого сегодня, сказать трудно. Пока мы видим, что Киев продолжает террористические действия, пытаясь оказать давление на нас и на администрацию Трампа. Эти действия заставляют нас усиливать военное давление на Украину», - уточнил он в беседе с НСН.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что Киев стремится инициировать переговоры с Россией и надеется на посредничество США, чтобы обезопасить себя в уязвимый осенне-зимний период, однако успех этого плана весьма сомнителен.
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