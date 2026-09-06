Зеленский ждет: Что передадут Уиткофф и Кушнер Киеву

Американская делегация уже вылетела из Москвы, но по пути в украинскую столицу приземлилась в Польше. 

6 сентября спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедших накануне в Москве. Переговорщики США обещали передать на Украину полученные от президента РФ наблюдения и оценки. Между тем, атаки ВСУ, несмотря на переговорный процесс, продолжились.

Договоренности Анкориджа и мирное соглашение: Зачем Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву

ВЫЛЕТЕЛИ В КИЕВ

Ночью 6 сентября американский самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вылетел из московского аэропорта «Внуково», пишет РИА Новости. Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A взлетел из авиагавани примерно в 00:30 по Москве.

Позже стало известно, что по пути в Киев самолет с американскими переговорщиками приземлился в аэропорту польского Жешува. По информации Flightradar, борт сел в польской воздушной гавани приблизительно в 02:30 по московскому времени. Город Жешув находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, связанных с Украиной.

Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь

В воскресенье американская делегация должна прибыть в украинскую столицу. Это первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с начала спецоперации. Они уже восемь раз приезжали на переговоры в Москву и встречались с Владимиром Путиным, но на Украине до сих пор не были, несмотря на неоднократные официальные приглашения, пишет NYT.

ЧТО ПЕРЕДАДУТ В КИЕВЕ?

Известно, что по итогам встречи в Кремле Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать на переговорах в Киеве полученные от российского президента наблюдения и оценки, передает RT. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, они могут способствовать выходу на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.

Песков: Путин приказал воздержаться от ударов по Киеву на три дня

Между тем, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что дипломатический план на 6 сентября в Киеве с участием американской команды уже утвержден. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что украинская сторона ожидает визита Уиткоффа и Кушнера и готова к содержательным переговорам.

«Наша цель — сделать визит и переговоры с американской стороной максимально конструктивными и содержательными. Нам нужно искать реалистичные варианты того, как положить конец (конфликту – прим. НСН)», - заявил Зеленский.

АТАКИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ

При этом, несмотря на возобновление переговорного процесса, атаки ВСУ на российские регионы продолжились. 6 сентября власти сразу четырех субъектов РФ сообщили об объявлении ракетной опасности.

Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов

Предупреждения поступили жителям Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областей. О введении режима сообщили в Сети главы регионов Егор Ковальчук, Дмитрий Миляев, Владислав Шапша и Андрей Клычков соответственно.

Кроме того, губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в «Максе» сообщил, что на одном из предприятий в регионе из-за атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание. По его словам, обломки БПЛА также повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. Также известно о погибшем и пострадавшем при ночной атаке ВСУ в Белгородской области, передает региональный оперштаб в Telegram.

«Не соревноваться, а уничтожать!»: Генерал раскрыл, как защитить небо от угроз Зеленского

Согласно информации Министерства обороны России, в период с 20:00 по московскому времени 5 сентября до 08:00 утра 6-го российские силы ПВО сбили 258 украинских беспилотников над территорией страны. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями. Кроме того, их удалось сбить над Ростовским, Рязанским, Саратовским, Тамбовским и Тульским регионами, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН заявил, что прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита американских переговорщиков в Москву ждать не стоит, хотя Кремль и открыт для «конструктивных предложений» со стороны США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:КиевВладимир ЗеленскийУкраинаСШАПереговоры

Горячие новости

Все новости

партнеры