ВЫЛЕТЕЛИ В КИЕВ

Ночью 6 сентября американский самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вылетел из московского аэропорта «Внуково», пишет РИА Новости. Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A взлетел из авиагавани примерно в 00:30 по Москве.

Позже стало известно, что по пути в Киев самолет с американскими переговорщиками приземлился в аэропорту польского Жешува. По информации Flightradar, борт сел в польской воздушной гавани приблизительно в 02:30 по московскому времени. Город Жешув находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, связанных с Украиной.