Зеленский ждет: Что передадут Уиткофф и Кушнер Киеву
Американская делегация уже вылетела из Москвы, но по пути в украинскую столицу приземлилась в Польше.
6 сентября спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедших накануне в Москве. Переговорщики США обещали передать на Украину полученные от президента РФ наблюдения и оценки. Между тем, атаки ВСУ, несмотря на переговорный процесс, продолжились.
ВЫЛЕТЕЛИ В КИЕВ
Ночью 6 сентября американский самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вылетел из московского аэропорта «Внуково», пишет РИА Новости. Согласно данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A взлетел из авиагавани примерно в 00:30 по Москве.
Позже стало известно, что по пути в Киев самолет с американскими переговорщиками приземлился в аэропорту польского Жешува. По информации Flightradar, борт сел в польской воздушной гавани приблизительно в 02:30 по московскому времени. Город Жешув находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, связанных с Украиной.
В воскресенье американская делегация должна прибыть в украинскую столицу. Это первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с начала спецоперации. Они уже восемь раз приезжали на переговоры в Москву и встречались с Владимиром Путиным, но на Украине до сих пор не были, несмотря на неоднократные официальные приглашения, пишет NYT.
ЧТО ПЕРЕДАДУТ В КИЕВЕ?
Известно, что по итогам встречи в Кремле Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать на переговорах в Киеве полученные от российского президента наблюдения и оценки, передает RT. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, они могут способствовать выходу на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
Между тем, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что дипломатический план на 6 сентября в Киеве с участием американской команды уже утвержден. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что украинская сторона ожидает визита Уиткоффа и Кушнера и готова к содержательным переговорам.
«Наша цель — сделать визит и переговоры с американской стороной максимально конструктивными и содержательными. Нам нужно искать реалистичные варианты того, как положить конец (конфликту – прим. НСН)», - заявил Зеленский.
АТАКИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ
При этом, несмотря на возобновление переговорного процесса, атаки ВСУ на российские регионы продолжились. 6 сентября власти сразу четырех субъектов РФ сообщили об объявлении ракетной опасности.
Предупреждения поступили жителям Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областей. О введении режима сообщили в Сети главы регионов Егор Ковальчук, Дмитрий Миляев, Владислав Шапша и Андрей Клычков соответственно.
Кроме того, губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в «Максе» сообщил, что на одном из предприятий в регионе из-за атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание. По его словам, обломки БПЛА также повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. Также известно о погибшем и пострадавшем при ночной атаке ВСУ в Белгородской области, передает региональный оперштаб в Telegram.
Согласно информации Министерства обороны России, в период с 20:00 по московскому времени 5 сентября до 08:00 утра 6-го российские силы ПВО сбили 258 украинских беспилотников над территорией страны. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями. Кроме того, их удалось сбить над Ростовским, Рязанским, Саратовским, Тамбовским и Тульским регионами, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН заявил, что прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита американских переговорщиков в Москву ждать не стоит, хотя Кремль и открыт для «конструктивных предложений» со стороны США.
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