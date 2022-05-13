«НАТО уже у ворот»: Россия готовится ответить на вступление Финляндии в альянс

Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, Корхонен подчеркнул, что в настоящее время они минимальны.

Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля, основные члены альянса поддержали такую идею. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 12 мая заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО. Решение Финляндии также поддержал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, членство Финляндии в альянсе усилит безопасность как НАТО, так и самой страны.

Тем временем президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин заявили, что стране следует «безотлагательно» подать заявку на вступление в НАТО.

«Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней», — говорится в их совместном заявлении.