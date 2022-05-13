«НАТО уже у ворот»: Россия готовится ответить на вступление Финляндии в альянс
Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО, тем временем Россия заявляет о незамедлительном военном ответе на такой шаг.
Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Хельсинки не видят в данный момент прямых военных угроз со стороны России. При этом, по его словам, потенциальное вступление страны в Североатлантический альянс может стать результатом очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности.
Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, Корхонен подчеркнул, что в настоящее время они минимальны.
Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля, основные члены альянса поддержали такую идею. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 12 мая заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО. Решение Финляндии также поддержал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, членство Финляндии в альянсе усилит безопасность как НАТО, так и самой страны.
Тем временем президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин заявили, что стране следует «безотлагательно» подать заявку на вступление в НАТО.
«Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней», — говорится в их совместном заявлении.
В России выступают категорически против такого решения. Так, МИД РФ указал, что заявление Ниинисте и Марин радикально меняет внешнеполитический курс Финляндии. Там отметили, что вступление страны в альянс станет прямым нарушением ее международно-правовых обязательств. Также российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором говорится, что Россия будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера по отношению к Финляндии.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России.
«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир... более стабильным и безопасным. Это однозначно», — сказал представитель Кремля.
На этом фоне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что цели Североатлантического альянса носят исключительно оборонительный характер и НАТО не угрожает России. Она напомнила, что Финляндия давно сотрудничает с альянсом и США в области безопасности, поэтому угроз для Москвы в случае их вступления в альянс ожидать не стоит.
При этом экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то войска альянса появятся возле Санкт-Петербурга. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в таком случае России придется незамедлительно ответить.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. То есть со стороны тех государств, которые используют США как плацдарм для вынашивания агрессивно-провокационных действий в отношении нашего государства. Конечно, мы не можем оставить это без внимания, и военные силы на данных направлениях будут увеличены. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее. К великому сожалению, Финляндия в данном случае ставит под угрозу жизнь и здоровье своих граждан», - сказал Швыткин.
В свою очередь член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус заявлял в беседе с «Радиоточкой НСН», что вступление Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда.
«Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин говорил, что НАТО уже у ворот РФ, поэтому Москва будет реагировать. А реакция России будет угрозой для нас», - сказал он.
Финляндия заявила о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Большинство депутатов финского парламента высказалось в пользу присоединения. Президент республики неоднократно заявлял, что возможное вступление страны в НАТО не направлено против других государств, а основная цель этого шага - усиление национальной безопасности.
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