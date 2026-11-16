Эндокринолог раскрыл неочевидные причины резкого потоотделения
Резкое усиление потоотделения не всегда связано с жарой, спортом или волнением. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эндокринолог-диетолог Владимир Майоров.
Врач подчеркнул, что подобная реакция организма может быть связана с приемом лекарств, например, некоторых антидепрессантов, антипсихотиков или инсулина. Если она появилась вскоре после начала приема нового препарата или изменения дозы, эксперт советует обсудить это со специалистом, а не терпеть.
Второй причиной усиления потоотделения эндокринолог назвал нарушения обмена глюкозы. При диабете, резких колебаниях сахара или гипогликемии организм может реагировать холодным потом, дрожью, сердцебиением, слабостью и тревогой. Подобное часто дает о себе знать внезапно и сопровождается чувством голода, головокружением или «ватностью».
Третья причина — гипертиреоз. При нем щитовидная железа вырабатывает избыток гормонов. Обмен веществ ускоряется, человек хуже переносит тепло, чаще потеет, может худеть при обычном питании, ощущать сердцебиение, раздражительность и тремор.
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