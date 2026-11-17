Такие поправки подготовлены ко второму чтению проекта закона об особенностях исполнения федерального бюджета. Новые требования вступят в силу с 1 января 2027 года. Банкам дадут время до 1 января 2028 года, чтобы собрать сведения о действующих клиентах. Если кредитная организация не сможет найти ИНН самостоятельно, то запросит его у гражданина. Для тех, кто проигнорирует запрос, предусмотрены поэтапные ограничения.

С июля 2028 года клиентам без ИНН могут на полгода приостановить дистанционное обслуживание и ограничить снятие наличных в банкоматах. А с января 2029 года банк полностью прекратит удаленный доступ к счетам и использование электронных средств платежа.

Налоговый номер станет обязательным условием для открытия новых счетов, депозитов и получения пластиковых карт. Требование также распространят на неперсонифицированные электронные кошельки с остатком до 100 тысяч рублей и оборотом до 200 тысяч рублей в месяц, для которых сейчас достаточно упрощенной идентификации.

Ранее юрист объяснил, какие привычки надо менять из-за нового контроля переводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

