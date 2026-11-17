По его словам, для проведения необходимых работ имеются все ресурсы. «Всё восстановим, никаких сомнений в этом нет», — указал он.

Одной из первоочередных задач остается восстановление логистики. Специалисты уже занимаются решением этого вопроса.

Ранее в Минтрансе РФ указали, что движение запущено в реверсивном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

