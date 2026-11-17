Глава Крыма: Крымский мост после удара ВСУ будет восстановлен
Крымский мост после атаки Вооруженных сил Украины будет восстановлен, заявил в Telegram глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, для проведения необходимых работ имеются все ресурсы. «Всё восстановим, никаких сомнений в этом нет», — указал он.
Одной из первоочередных задач остается восстановление логистики. Специалисты уже занимаются решением этого вопроса.
Ранее в Минтрансе РФ указали, что движение запущено в реверсивном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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