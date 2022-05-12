«Готовим ракеты»: Как ответит Россия на размещение войск НАТО под Петербургом

Если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то войска альянса появятся возле Санкт-Петербурга. Швыткин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить Финляндии.