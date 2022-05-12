«Готовим ракеты»: Как ответит Россия на размещение войск НАТО под Петербургом
Депутат Юрий Швыткин в эфире НСН заверил, что в таком случае Россия поставит ракетные комплексы на границе с Финляндией.
Если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то войска альянса появятся возле Санкт-Петербурга. Швыткин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить Финляндии.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. То есть со стороны тех государств, которые используют США как плацдарм для вынашивания агрессивно-провокационных действий в отношении нашего государства. Конечно, мы не можем оставить это без внимания, и военные силы на данных направлениях будут увеличены. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее. К великому сожалению, Финляндия в данном случае ставит под угрозу жизнь и здоровье своих граждан. Они являются заложниками манипуляций со стороны США. При этом, насколько я знаю, обычный народ Финляндии достаточно критично относится к возможному вступлению в НАТО. Поэтому, основываясь на возможных ответных действиях со стороны России по отношению к Финляндии, которая пытается вступить в альянс, руководство этой страны должно полностью осознавать, какой путь для себя выбрать. Либо конструктивное взаимоотношение с РФ, либо – деструктивное, которое может повлечь за собой серьезные последствия», - заключил депутат.
Ранее член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, на что России придется ответить.
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