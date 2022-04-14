«Ломают через колено»: В Прибалтике опасаются вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Прибалтийские политики в эфире НСН предупредили, что расширение НАТО внесет еще большую напряженность в регион, так как в случае блокады Калининграда Россия будет вынуждена "прорубать себе коридор" через Прибалтику.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к блокировке Балтийского моря и изоляции Калининграда, на что России придется ответить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО России нужно будет усилить группировку сухопутных сил и ПВО, а также развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. По мнению Ягелавичуса, это опасно для всех стран Прибалтики.
«Обычные граждане думают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большая угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Стокгольм и Хельсинки всегда выигрывали на своем нейтралитете. Они общались и с Россией, и с Западом. А сейчас их, наверное, ломают через колено, и если их дожмут, то они станут членами НАТО и, возможно, начнут блокировку Балтийского моря. Тогда Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин говорил, что НАТО уже у ворот РФ, поэтому Москва будет реагировать. А реакция России будет угрозой для нас», - подчеркнул он.
Латвийский политик, сопредседатель «Партии действия» Евгений Король в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с Ягелавичусом и отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличит уровень напряженности в Прибалтике.
«Мы уже находимся в составе НАТО. Хотели мы этого или нет, но мы уже платим альянсу определенное количество денег. В Латвии размещаются натовские военнослужащие. Если они будут еще в Финляндии и Швеции – это 100%, особенно в сегодняшних реалиях, вызовет напряженность. Со стороны России будут усиливаться границы, ставиться вооружение», - объяснил он.
По его мнению, такая ситуация не безопасна для Латвии.
«Наше правительство в медийном пространстве проецирует то, что Латвия чувствует себя безопасно в составе НАТО. Но если спросить меня, как гражданина моей страны, то я не очень чувствую себя в безопасности, потому что если увеличивается количество военных в нашей стране, то мое государство и я соответственно становимся целью. И меня это не очень радует. Мне ближе такие позиции, как в Швейцарии. Там можно быть уверенным, что все спокойно», - заключил Король.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2022 году не так опасно для России, как если бы это сделала Украина, но Москва все равно не сможет повлиять на решение Хельсинки и Стокгольма.
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