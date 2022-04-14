«Ломают через колено»: В Прибалтике опасаются вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО России нужно будет усилить группировку сухопутных сил и ПВО, а также развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. По мнению Ягелавичуса, это опасно для всех стран Прибалтики.

«Обычные граждане думают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это большая угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Стокгольм и Хельсинки всегда выигрывали на своем нейтралитете. Они общались и с Россией, и с Западом. А сейчас их, наверное, ломают через колено, и если их дожмут, то они станут членами НАТО и, возможно, начнут блокировку Балтийского моря. Тогда Калининград окажется в изоляции, и Россия должна будет что-то предпринимать. Возможно, ей придется пробивать какой-то коридор, тогда возникнет угроза для Литвы, Латвии и Эстонии. Наше мнение отличается от мнения системных СМИ. Мы уже много лет устраиваем пикеты возле посольства США, так как наоборот считаем, что идет угроза со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин говорил, что НАТО уже у ворот РФ, поэтому Москва будет реагировать. А реакция России будет угрозой для нас», - подчеркнул он.