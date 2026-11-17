Крымский мост вновь атакован со стороны ВСУ
17 ноября 202602:01
Денис Хоноров
Вооруженные силы Украины вновь атаковали Крымский мост, сообщил в «Максе» глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, движение транспорта приостановлено. «О развитии ситуации сообщим дополнительно», - следует из сообщения.
Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении Крымского моста.
Днем ранее в Минтрансе РФ указали, что после удара по мосту движение запущено в реверсивном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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