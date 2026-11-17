По его словам, движение транспорта приостановлено. «О развитии ситуации сообщим дополнительно», - следует из сообщения.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении Крымского моста.

Днем ранее в Минтрансе РФ указали, что после удара по мосту движение запущено в реверсивном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

