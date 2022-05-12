Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приближение НАТО к российским границам не делает евразийский континент более стабильным и безопасным, сообщает РИА Новости.

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Отвечая вопрос, угрожает ли безопасности России вступление Финляндии в Североатлантический альянс, он сказал: «Безусловно».

«Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир... более стабильным и безопасным. Это однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в МИД РФ предупредили, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьДмитрий ПесковРоссияНАТОФинляндия
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