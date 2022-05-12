Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия опровергла слухи о переброске танков к границе с РФ

По его словам, членство Финляндии в альянсе усилит безопасность как НАТО, так и Финляндии.

«Этот шаг также продемонстрирует, что двери НАТО открыты, и что Финляндия сама определила свое будущее», - сказал Столтенберг.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ФинляндияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры