По его словам, опасность кроется не в самих яйцах, а в способе их приготовления. Так при недостаточной термической обработке существует риск заражения сальмонеллезом. А использование дешевых растительных масел, а также добавление бекона и колбасы при жарке могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Эксперт также указал на высокое содержание жиров и холестерина в таком завтраке. Регулярное употребление яичницы или омлета может способствовать накоплению жира в органах и ускорить развитие атеросклероза.

Ранее россиянам назвали рецепт здорового завтрака для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

