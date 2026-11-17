Ежедневное употребление яичницы чревато сальмонеллезом или раком
Частое употребление жареных яиц может привести к развитию инфекционных и онкологических заболеваний, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.
По его словам, опасность кроется не в самих яйцах, а в способе их приготовления. Так при недостаточной термической обработке существует риск заражения сальмонеллезом. А использование дешевых растительных масел, а также добавление бекона и колбасы при жарке могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Эксперт также указал на высокое содержание жиров и холестерина в таком завтраке. Регулярное употребление яичницы или омлета может способствовать накоплению жира в органах и ускорить развитие атеросклероза.
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