Финляндия опровергла слухи о переброске танков к границе с РФ

Финские военные назвали не соответствующей действительности информацию о перевозке танков к границе с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее в интернете стало распространяться видео из Тампере, на котором видны поезда с военной техникой. Его автор утверждал, что они движутся в границе с РФ.

«Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22», - говорится в заявлении военных.

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По данным финской стороны, учения проходят в Сякуля и Ниинисало, в регионе, который находится от Тампере ближе к Швеции, чем к России.

Ранее финские политики говорили о необходимости вступления страны в НАТО. По данным СМИ, решение по этому вопросу может быть объявлено 12 мая.

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ТЕГИ:Военные УченияТанкиФинляндия
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