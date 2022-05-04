Финляндия опровергла слухи о переброске танков к границе с РФ
Финские военные назвали не соответствующей действительности информацию о перевозке танков к границе с Россией, сообщает РИА Новости.
Ранее в интернете стало распространяться видео из Тампере, на котором видны поезда с военной техникой. Его автор утверждал, что они движутся в границе с РФ.
«Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22», - говорится в заявлении военных.
По данным финской стороны, учения проходят в Сякуля и Ниинисало, в регионе, который находится от Тампере ближе к Швеции, чем к России.
Ранее финские политики говорили о необходимости вступления страны в НАТО. По данным СМИ, решение по этому вопросу может быть объявлено 12 мая.
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