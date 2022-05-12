Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО

Финляндии следует «безотлагательно» подать заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин.

В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

«Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней», — цитирует сообщение РИА Новости.

В заявлении властей отмечается, что членство в Североатлантическом альянсе укрепит безопасность Финляндии, пишет RT. Кроме того, сама страна, будучи членом НАТО, укрепила бы организацию.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндии и Швеции нужно срочно вступать в альянс, «когда президент России Владимир Путин занят на Украине», напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры