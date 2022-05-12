МИД РФ назвал вступление Финляндии в НАТО нарушением международно-правовых обязательств

Заявления президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Финляндии Санны Марин, которые поддержали присоединение страны к НАТО, радикально меняет внешнеполитический курс этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В российском ведомстве отметили, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс «станет прямым нарушением её международно-правовых обязательств».

«Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам России, создать ещё один фланг для военной угрозы нашей стране», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство Финляндии в НАТО и призвали срочно подать заявку на вступление в альянс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФинляндияРоссияМИД РФ
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