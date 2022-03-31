Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия сможет быстро получить членство в НАТО, если решит подать заявку на присоединение.

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«Финляндия является очень близким партнером НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он отметил, что НАТО всегда «поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут. Он отметил, что при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ФинляндияНАТО
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