Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия сможет быстро получить членство в НАТО, если решит подать заявку на присоединение.
«Финляндия является очень близким партнером НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО», - приводит РИА Новости слова Столтенберга.
Он отметил, что НАТО всегда «поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут. Он отметил, что при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом.
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