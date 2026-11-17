СМИ: Причастная к подрыву машины Заворотного россиянка оказалась 21-летним ветеринаром
Организовавшую покушение на Сергея Заворотного девушку зовут Елизавета К., она работает ветеринаром, сообщает Telegram-канал Mash.
Ей 21 год, она из Москвы. Девушка с красным дипломом окончила ветеринарную академию, лечила животных в клинике «Усатый-полосатый». Мошенники обманули её, заявив, что она установит обычный GPS-трекер под машину журналиста в московском районе Чертаново. Елизавета утверждает, что узнала о покушении из новостей.
Кураторы из Украины давали ей задания с июля 2026 года: нужно было приехать к дому Заворотного, проследить за автомобилем. Затем — прислали информацию с координатами тайника с взрывным устройством и сказали закрепить его под днищем иномарки. После этого злоумышленники удалили чат.
Девушку задержали сотрудники ФСБ. Автомобиль Заворотного был подорван 13 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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