«Можно согласиться с президентом Трампом», - заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на слова Трампа о том, что Москва могла бы действовать куда жестче на Украине.

Ранее лидер США указал, что РФ способна проводить на Украине более жесткие военные действия, но предпочитает не использовать все имеющиеся возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

