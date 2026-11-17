Кремль согласился с Трампом, что Россия могла бы действовать жестче на Украине
В Кремле согласны с американским лидером Дональдом Трампом о том, что Россия могла бы куда жестче действовать на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Можно согласиться с президентом Трампом», - заявил он. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на слова Трампа о том, что Москва могла бы действовать куда жестче на Украине.
Ранее лидер США указал, что РФ способна проводить на Украине более жесткие военные действия, но предпочитает не использовать все имеющиеся возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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