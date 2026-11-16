Кушнер назвал три основных элемента плана США по Украине
План США по послевоенному устройству Украины включает гарантии безопасности для Киева, перспективу вступления страны в Евросоюз и программу экономического восстановления. Об этом сообщил спецпосланник президента Штатов Джаред Кушнер в соцсети X.
По его словам, Вашингтон добился значительного прогресса в разработке этих направлений совместно с Киевом и ЕС. Программа восстановления предполагает поддержку финансовой стабильности, привлечение инвестиций, восстановление экономики и обеспечение долгосрочного роста. К ее подготовке также привлекаются Всемирный банк и другие организации.
Кушнер добавил, что эти меры должны создать условия для дальнейших переговоров Украины с Россией по наиболее сложным вопросам. Причем любое окончательное мирное соглашение, по его словам, должно быть согласовано обеими сторонами конфликта.
Спецпосланник сообщил и о контактах США с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, представителями Киева, а также Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии. В обсуждениях участвовали представители Евросоюза и НАТО. Они затронули вопросы прямого взаимодействия ЕС и Москвы, будущей системы безопасности и подготовки следующей многосторонней встречи.
Кушнер подчеркнул, что североатлантический альянс останется важной опорой для Европы.
По его оценке, для устойчивого мира необходимо укрепить гарантии безопасности, каналы связи, прозрачность и механизмы предотвращения эскалации.
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