По его словам, Вашингтон добился значительного прогресса в разработке этих направлений совместно с Киевом и ЕС. Программа восстановления предполагает поддержку финансовой стабильности, привлечение инвестиций, восстановление экономики и обеспечение долгосрочного роста. К ее подготовке также привлекаются Всемирный банк и другие организации.



Кушнер добавил, что эти меры должны создать условия для дальнейших переговоров Украины с Россией по наиболее сложным вопросам. Причем любое окончательное мирное соглашение, по его словам, должно быть согласовано обеими сторонами конфликта.



Спецпосланник сообщил и о контактах США с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, представителями Киева, а также Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии. В обсуждениях участвовали представители Евросоюза и НАТО. Они затронули вопросы прямого взаимодействия ЕС и Москвы, будущей системы безопасности и подготовки следующей многосторонней встречи.



Кушнер подчеркнул, что североатлантический альянс останется важной опорой для Европы.



По его оценке, для устойчивого мира необходимо укрепить гарантии безопасности, каналы связи, прозрачность и механизмы предотвращения эскалации.

