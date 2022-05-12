Шольц поддержал планы Финляндии вступить в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО, об этом он написал в Twitter.
Он также отметил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого также подчеркнул свою позицию.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в альянс. По его словам, членство Финляндии в альянсе усилит безопасность как НАТО, так и Финляндии.
При этом в российском МИД уже отметили, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс «станет прямым нарушением её международно-правовых обязательств».
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