Шольц поддержал планы Финляндии вступить в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает намерение властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО, об этом он написал в Twitter.

Он также отметил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого также подчеркнул свою позицию.