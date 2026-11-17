СМИ: В США начался «финансовый апокалипсис»
«Финансовый апокалипсис», который предсказывали конспирологи на 17 ноября, начался в США, сообщает Telegram-канал Mash.
Американский фондовый рынок обвалился, а популярный сервис денежных переводов Zelle столкнулся с масштабным сбоем. Биржи в США закрылись в минусе: Dow Jones потерял около 1,4%, S&P 500 — 1,9%, Nasdaq упал на 2,5%. Акции NVIDIA снизились на 4,12%, Google — на 4,07%, Amazon — на 3,34%, Tesla — на 2,69%.
Одновременно неполадки затронули крупнейшие американские банки — Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank. Тысячи пользователей не могли войти в онлайн-банки и проверить свои счета. Проблемы возникли у авиакомпании United Airlines — перевозчик сообщил о масштабном сбое в работе системы и рекомендовал пассажирам проверять статус своих рейсов.
Ранее стало известно, что тест системы оповещения в США может совпасть с «цифровым апокалипсисом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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