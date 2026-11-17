Американский фондовый рынок обвалился, а популярный сервис денежных переводов Zelle столкнулся с масштабным сбоем. Биржи в США закрылись в минусе: Dow Jones потерял около 1,4%, S&P 500 — 1,9%, Nasdaq упал на 2,5%. Акции NVIDIA снизились на 4,12%, Google — на 4,07%, Amazon — на 3,34%, Tesla — на 2,69%.

Одновременно неполадки затронули крупнейшие американские банки — Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank. Тысячи пользователей не могли войти в онлайн-банки и проверить свои счета. Проблемы возникли у авиакомпании United Airlines — перевозчик сообщил о масштабном сбое в работе системы и рекомендовал пассажирам проверять статус своих рейсов.

Ранее стало известно, что тест системы оповещения в США может совпасть с «цифровым апокалипсисом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

