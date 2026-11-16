По ее словам, иначе организация поступить не могла, тем более когда другие страны пригрозили бойкотом. Политик надеялась, что хоккейное ведомство попытается встать на сторону РФ, но этого не произошло.



Депутат объяснила, что при отказе правительства Канады выдавать визы российским спортсменам единственным выходом оставался перенос турнира. Но в такие сроки это практически нереально, организация подобных соревнований готовится не один год. Поэтому федерация решила, что проще не допустить Россию, добавила Журова.



Она подчеркнула, что РФ пойдет в МОК, хоть МЧМ и не является отбором на Олимпийские игры. Парламентарий рассчитывает, что на взрослый чемпионат мира россиян все же допустят.



Светлана Журова напомнила, что спорт должен быть вне политики, и привела в пример матч WTA, где россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Элину Свитолину без каких-либо эксцессов. По ее мнению, решение Оттавы больше политическое.



Недавно отечественная Федерация хоккея назвала недопустимым и незаконным решение IIHF провести молодежный чемпионат мира в Канаде без участия России.

