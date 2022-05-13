Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России
Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России. Об этом заявил финский постпред при НАТО Клаус Корхонен в беседе с телеканалом CNN.
По словам дипломата, в настоящий момент с российской стороны не наблюдается «прямых военных угроз» и «нестандартной активности». Постпред подчеркнул, что Финляндия обладает сильной армией и уверена в своей обороне, пишет РИА ФАН.
При этом Корхонен отметил, что возможное вступление Финляндии в НАТО может стать результатом «резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности». В Хельсинки считают, что Россия способна организовать кибератаки и «кампании по дезинформации».
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия — «важный сосед» для республики. Однако, по его словам, отношения стран стали очень сложными в связи с событиями на Украине, отмечает РЕН ТВ.
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