Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России

По словам дипломата, в настоящий момент с российской стороны не наблюдается «прямых военных угроз» и «нестандартной активности». Постпред подчеркнул, что Финляндия обладает сильной армией и уверена в своей обороне, пишет РИА ФАН.

При этом Корхонен отметил, что возможное вступление Финляндии в НАТО может стать результатом «резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности». В Хельсинки считают, что Россия способна организовать кибератаки и «кампании по дезинформации».

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия — «важный сосед» для республики. Однако, по его словам, отношения стран стали очень сложными в связи с событиями на Украине, отмечает РЕН ТВ.

