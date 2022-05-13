Белый дом: отсутствует угроза для России со стороны НАТО

Цели Североатлантического альянса носят исключительно оборонительный характер, а НАТО не угрожает России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Шольц поддержал планы Финляндии вступить в НАТО

Она напомнила, что Финляндия и Швеция давно сотрудничают с альянсом и США в области безопасности, поэтому угроз для Москвы в случае их вступления в альянс ожидать не стоит.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что вступление Финляндии и Швеции в военный альянс НАТО чревато последствиями.

Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАФинляндияШвецияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры