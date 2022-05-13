Белый дом: отсутствует угроза для России со стороны НАТО
Цели Североатлантического альянса носят исключительно оборонительный характер, а НАТО не угрожает России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Она напомнила, что Финляндия и Швеция давно сотрудничают с альянсом и США в области безопасности, поэтому угроз для Москвы в случае их вступления в альянс ожидать не стоит.
Зампостпреда РФ при ООН заявил, что вступление Финляндии и Швеции в военный альянс НАТО чревато последствиями.
Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.
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