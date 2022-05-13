Белый дом: отсутствует угроза для России со стороны НАТО

Она напомнила, что Финляндия и Швеция давно сотрудничают с альянсом и США в области безопасности, поэтому угроз для Москвы в случае их вступления в альянс ожидать не стоит.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что вступление Финляндии и Швеции в военный альянс НАТО чревато последствиями.

Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

