Швеция и Финляндия подписали с Великобританией соглашение о безопасности
Великобритания ранее в среду подписала со Швецией соглашение о гарантиях безопасности, в настоящий момент в стране решают вопрос о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РБК.
При этом уже во второй половине дня между подписание аналогичного соглашения ожидается между Великобританией и Финляндией.
Финляндия и Швеция готовятся одновременно направить заявки на членство в НАТО в начале следующей недели. Об этом ранее сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник.
Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте Финляндии «Истинные финны» Риикка Пурра поддержала желание страны вступить в НАТО и одобрила действия руководства страны. Об этом политик написала в своем официальном блоге.
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