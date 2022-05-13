Финляндия назвала Россию важным соседом

При этом он отметил, что в связи с событиями вокруг Украины и вопросами безопасности в Европе отношения с Москвой складываются сложно.

«Россия для Финляндии — важный сосед. В прошлом во время [правления экс-президента СССР Михаила] Горбачева и [бывшего лидера РФ Бориса] Ельцина у нас были позитивные отношения», — сказал глава дипломатии Финляднии.

Он отметил, что в настоящее время отношения между странами «становятся очень сложными».

Также Хаависто заявил, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс «в середине следующей недели».

