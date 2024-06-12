Круговорот санкций США: Дружба России и Китая приведет к ослаблению Запада?

НОВЫЕ САНКЦИИ США

Стало известно, что США собираются ввести санкции против восьми китайских фирм за поставку чипов в Россию. По сообщениям агентства Bloomberg меры также затронут организации, которые якобы обеспечивают товарами российский авиасектор. По данным RT, Вашингтон также планирует расширить санкции в отношении используемого в РФ корпоративного программного обеспечения, в связи с чем оно «перестанет обновляться».

Санкции против Пекина собираются ввести и страны «Большой семерки» (G7). Они намерены направить в ближайшие дни новое жесткое предупреждение небольшим банкам Китая для прекращения всех торгово-экономические связи с Россией.

Вашингтон уже неоднократно пытался убедить своих коллег по альянсу в необходимости принятия более жестких мер в отношении небольших китайских банков, которые продолжают обслуживать транзакции с участием России. Однако некоторые страны-члены G7 выступают против введения жестких мер в отношении крупнейших финансовых организаций КНР.