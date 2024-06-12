Круговорот санкций США: Дружба России и Китая приведет к ослаблению Запада?
Обмен санкциями между США и Китаем продолжается не только на фоне попыток Вашингтона оказать давление на Россию, но и из-за противоречий в тайваньском вопросе.
США продолжают вводить санкции против Китая. Вашингтон уверяет, что давление на Пекин оказывается с целью прекращения его отношений с Москвой. Однако КНР не остается в стороне и тоже отвечает США санкциями. При этом сотрудничество между Китаем и Россией продолжает только укрепляться и расширяться.
НОВЫЕ САНКЦИИ США
Стало известно, что США собираются ввести санкции против восьми китайских фирм за поставку чипов в Россию. По сообщениям агентства Bloomberg меры также затронут организации, которые якобы обеспечивают товарами российский авиасектор. По данным RT, Вашингтон также планирует расширить санкции в отношении используемого в РФ корпоративного программного обеспечения, в связи с чем оно «перестанет обновляться».
Санкции против Пекина собираются ввести и страны «Большой семерки» (G7). Они намерены направить в ближайшие дни новое жесткое предупреждение небольшим банкам Китая для прекращения всех торгово-экономические связи с Россией.
Вашингтон уже неоднократно пытался убедить своих коллег по альянсу в необходимости принятия более жестких мер в отношении небольших китайских банков, которые продолжают обслуживать транзакции с участием России. Однако некоторые страны-члены G7 выступают против введения жестких мер в отношении крупнейших финансовых организаций КНР.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Брюссель продолжат вводить санкции против компаний из КНР. По его словам, Белый дом с другими партнерами уже ввели санкции против более, чем 100 китайских компаний, якобы причастных к поставкам продукции двойного назначения, а также продукции, находящейся под санкциями.
До этого Вашингтон уже ввел экспортные ограничения против 37 китайских организаций за действия якобы против нацбезопасности США. По данным американского минторга, часть из этих ограничений основана на возможных поставках товаров из Китая в Россию.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь даже призвал США прекратить давление на китайские компании. Он считает, что Вашингтон должен перестать эксплуатировать вопросы национальной безопасности страны в качестве предлога для необоснованного введения ограничений в отношении Пекина.
«США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства», - подчеркнул Линь Цзянь, попросив представителей Вашингтона «не обобщать концепцию нацбезопасности» и не политизировать экономические, торговые и научно-технические отношения.
САНКЦИИ ИЗ-ЗА ТАЙВАНЯ
Однако Китай не медлит с ответом и тоже вводит санкции против США. Но попытки давления Пекина на Вашингтон в основном связаны с тайваньским вопросом. Так, например, КНР уже ввела санкции против трех американских компаний за поставки вооружений Тайваню. Организациям General Dynamics Land Systems, General Atomics Aeronautical Systems и Boeing Defense, Space & Security теперь запрещено заниматься торговлей с Китаем и осуществлять новые инвестиции в КНР.
Также официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь предупредил, что США следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то понесет полную ответственность за последствия. Он отметил, что Пекин всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем.
Сам китайский лидер Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос «красной чертой» в отношениях США и Китая, которую нельзя пересекать. Об этом он заявил в беседе с американским президентом Джо Байденом, в которой подчеркнул, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня, и что сейчас во взаимодействии Пекина и Вашингтона усиливаются негативные факторы.
При этом руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН отметил, что любой руководитель Тайваня все равно будет занимать жесткую антикитайскую позицию.
«Тайвань — это фактически протекторат США, который в области тех же военных поставок зависим от штатов более чем полностью. Тайвань ни при предыдущей власти не собирался делать какие-то шаги к соединению с КНР, ни при нынешней. Тем более, что подавляющее большинство населения Тайваня никакого воссоединения не хочет, а желает сохранить тот статус, который есть сейчас. В этом году исполняется 75 лет, как Тайвань является отдельным от Китая государством. Это большой срок. Выросло три поколения людей, которые воспринимают себя больше тайванцами, нежели китайцами. При этом Тайвань находился в составе единого Китая всего четыре года — с 1945 по 1949 год», - напомнил он.
РОССИЯ С КИТАЕМ
Однако, несмотря на усиление давления Запада на Китай из-за продолжения отношений с Россией, Москва и Пекин по-прежнему остаются партнерами во многих сферах взаимодействия. Российский лидер Владимир Путин даже посетил Поднебесную в конце мая, где встретился со своим китайским коллегой. По сообщениям СМИ, главными темами их переговоров были Украина, работа банков и поставки газа.
В ходе своего визита в город Харбин Путин отметил, что Россия способна снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией, а партнерство РФ и КНР надежно обеспечивает энергетическую безопасность. В то же время он подчеркнул, что Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ и готова предоставлять инвесторам льготы.
По итогам переговоров в Пекине была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом Путин подчеркнул, что Россия и Китай «настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве».
На фоне этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что в США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем. Бывший американский президент Дональд Трамп также считает, что укрепление российско-китайских отношений обернется для США проблемами.
В свою очередь экс-директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд заявил, что Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада.
«Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <...> мощи Запада», - заметил он в интервью одному из YouTube-каналов.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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