Трамп заявил о проблемах для США из-за союза России и Китая

Укрепление российско-китайских связей обернётся проблемами для США. Как сообщает Fox News, такое заявление сделал бывший американский президент Дональд Трамп.

Маск: Поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

По его словам, усиление взаимодействия Москвы и Пекина представляет для Вашингтона большую опасность, чем инфляция в стране и состояние американской экономики.

«Встреча лидеров Китая и России была «возможно, хуже, чем все остальное», — цитирует Fox News Трампа.

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в потере контроля над инфляцией в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияКитайСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры