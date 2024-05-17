Трамп заявил о проблемах для США из-за союза России и Китая

По его словам, усиление взаимодействия Москвы и Пекина представляет для Вашингтона большую опасность, чем инфляция в стране и состояние американской экономики.

«Встреча лидеров Китая и России была «возможно, хуже, чем все остальное», — цитирует Fox News Трампа.

Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в потере контроля над инфляцией в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».