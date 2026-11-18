Он отметил, что на повестке встречи будут темы развития экономического, торгового инвестиционного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Главные вопросы, которые обсуждаются и обсуждались на саммите АТЭС — это инвестиции, экономическое и торговое сотрудничество, то есть общие цели для всего региона. Общая фотография показала, что лидеры собрались обсуждать общие вопросы развития сотрудничества в этом регионе. И, естественно, на трехсторонней встрече будут затрагиваться вопросы только по этим трем темам, будут обсуждать, как развивать дальше Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество в новых условиях мира. Если на встречу трех лидеров, как заявил Песков, отводится только один час, естественно, они будут касаться именно общих тем сотрудничества в регионе. Поэтому говорить о том, что особое внимание будет уделено какой-либо одной стране — России, Китаю или США — сложно, я не думаю, что каждая страна будет излагать свои подходы по этим темам. Но что интересно: за этой встречей очень внимательно будет наблюдать Европа. Потому что они, конечно, ожидают встречу Трампа с Путиным. Их интересует главный вопрос — это Украина. Но ясно, что на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа вопрос об Украине не пойдет», — отметил Корчмарь.

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина назначена на 19 ноября, она начнется в 14:30 по местному времени (в Шэньчжэне), по московскому времени саммит трех лидеров стартует в 09:30.

Ранее Василий Корчмарь объяснял НСН, почему Владимиру Путину нет смысла ехать на саммит G20 в Майами в декабре. По его мнению, ключевой темой станет обсуждение Украины и давление на Россию без учета ее позиции.

