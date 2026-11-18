«Регламент не соблюдают»: Что обсудят Путин, Си и Трамп за один час
Лидеры будут проводить саммит в контексте развития Азиатско-Тихоокеанского региона, и в повестке будут одинаково актуальные для всех стран общие темы, заявил НСН Василий Корчмарь.
Тема Украины не будет обсуждаться на переговорам Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, однако продолжительность встречи никто ограничивать на практике не будет, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Один час будет отведен на трехстороннюю встречу России, США и Китая в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что продолжительность переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина лидеры определят самостоятельно. Корчмарь подчеркнул, что регламент — весьма условен, и все будет зависеть от того, как пойдет встреча, и какие вопросы затронут участники делегаций.
«Мы хорошо знаем позицию Китая: украинская тема там обсуждаться не будет. А глубоко обсуждать тему взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вряд ли будут, потому что слишком различные позиции по этим вопросам. У нас с Китаем развивается сотрудничество по всем линиям. Американцы пытаются где-то надавить на страны этого региона, они заинтересованы в своей прибыли, у них свои национальные интересы. Если появится какая-то тема общего характера, естественно, регламент может быть нарушен. В целом регламент обычно указывается, но он, как правило, не соблюдается. А что, если встреча закончится за 40 минут — это тоже нарушение регламента? Поэтому дело не в регламенте, а в том, как пойдет встреча, кто из лидеров какую тему поднимет», — пояснил дипломат.
Он отметил, что на повестке встречи будут темы развития экономического, торгового инвестиционного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Главные вопросы, которые обсуждаются и обсуждались на саммите АТЭС — это инвестиции, экономическое и торговое сотрудничество, то есть общие цели для всего региона. Общая фотография показала, что лидеры собрались обсуждать общие вопросы развития сотрудничества в этом регионе. И, естественно, на трехсторонней встрече будут затрагиваться вопросы только по этим трем темам, будут обсуждать, как развивать дальше Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество в новых условиях мира. Если на встречу трех лидеров, как заявил Песков, отводится только один час, естественно, они будут касаться именно общих тем сотрудничества в регионе. Поэтому говорить о том, что особое внимание будет уделено какой-либо одной стране — России, Китаю или США — сложно, я не думаю, что каждая страна будет излагать свои подходы по этим темам. Но что интересно: за этой встречей очень внимательно будет наблюдать Европа. Потому что они, конечно, ожидают встречу Трампа с Путиным. Их интересует главный вопрос — это Украина. Но ясно, что на трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа вопрос об Украине не пойдет», — отметил Корчмарь.
Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина назначена на 19 ноября, она начнется в 14:30 по местному времени (в Шэньчжэне), по московскому времени саммит трех лидеров стартует в 09:30.
Ранее Василий Корчмарь объяснял НСН, почему Владимиру Путину нет смысла ехать на саммит G20 в Майами в декабре. По его мнению, ключевой темой станет обсуждение Украины и давление на Россию без учета ее позиции.
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