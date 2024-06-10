Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине

Китай призывает организовать мирную конференцию по Украине, которую поддержали бы как Москва, так и Киев. Об этом во время выступления на встрече глав МИД стран БРИКС заявил глава МИД КНР Ван И.

Глава китайской дипломатии отметил, что украинский кризис продолжается, и Китай выступает за своевременное проведение «настоящей мирной конференции», которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов.

В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 90 стран и организаций

Папа Римский Франциск ранее заявил, что любые переговоры без участия России «не имеют реального смысла». Он призвал пригласить Москву на предстоящий саммит в Швейцарии, передает «ФедералПресс».

Конференция по Украине состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. МИД Швейцарии объявили, что целью мероприятия является стимулирование будущего мирного процесса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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