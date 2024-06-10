Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине
Китай призывает организовать мирную конференцию по Украине, которую поддержали бы как Москва, так и Киев. Об этом во время выступления на встрече глав МИД стран БРИКС заявил глава МИД КНР Ван И.
Глава китайской дипломатии отметил, что украинский кризис продолжается, и Китай выступает за своевременное проведение «настоящей мирной конференции», которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов.
Папа Римский Франциск ранее заявил, что любые переговоры без участия России «не имеют реального смысла». Он призвал пригласить Москву на предстоящий саммит в Швейцарии, передает «ФедералПресс».
Конференция по Украине состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. МИД Швейцарии объявили, что целью мероприятия является стимулирование будущего мирного процесса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
- Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
- На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана
- Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны
- Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире
- Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине
- На Украине в Черновцах обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней
- Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето
- В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна
- Российские бомбардировщики и ракетоносцы пролетели над тремя морями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru