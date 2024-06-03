СМИ: Главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина стали Украина, банки и газ

Лидеры двух стран обсудили строительства газопровода «Сила Сибири-2», расширение присутствия банков КНР в РФ и возможное участие Пекина в конференции по Украине в Швейцарии.

По данным издания, в последних двух вопросах, скорее всего, произошли прорывы в переговорах. Например, Китай отказался от присутствия на швейцарском саммите, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив без Москвы.

Также стало известно, что Пекин вскоре может поручить одному или двум китайским банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление Вашингтона.

Ранее банки Китая стали блокировать оплату из России за компоненты для электроники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

