Россиянам предложили измерять покупки в часах работы
Перед покупкой на распродаже полезно посчитать, сколько часов работы потребуется, чтобы оплатить вещь. Такой прием помогает оценить ее необходимость без оглядки на размер скидки. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR Алексей Варпаховский.
По его словам, при доходе около 100 тыс. рублей в месяц стоимость рабочего часа может составлять примерно 500-600 рублей в зависимости от графика. Тогда покупка за 5 тыс. рублей потребует заработка за 8-10 часов. Перед оплатой стоит спросить себя, готов ли человек отработать полную смену ради этой вещи.
Распродажи подталкивают оценивать прежде всего скидку и срочность, а пересчет цены в собственное время возвращает внимание к полной стоимости товара.
Другой распространенный прием — бесплатная доставка при достижении определенной суммы заказа. Покупатель может добавить ненужные позиции, хотя дополнительные изделия обойдутся дороже самой перевозки. В такой ситуации эксперт советует сравнивать два итоговых чека: с такой функцией и без лишних покупок либо с увеличенной корзиной.
Таймеры и сообщения о скором завершении акции уменьшают время на обдумывание. Варпаховский рекомендовал искусственно замедлять оформление заказа, например, удалить сохраненные платежные данные. Так необходимость заново пройти оплату создаст паузу для оценки покупки. Остановиться стоит до ввода информации. В моменте можно проверить состав корзины, сумму и необходимость позиций.
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