НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ АКТИВОВ

12 июня РИА Новости сообщило, что на южном берегу Крыма в поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника украинского президента Владимира Зеленского, политика и олигарха из Украины Виталия Хомутынника. Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в этом доме до этого уже также была национализирована квартира самого Зеленского. При этом крымский политик подчеркнул, что власти продолжат работу по выявлению объектов лиц, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.

С осени 2022 года парламент в Крыму несколько раз принимал решения о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заметил, что ведомство собирается продать активы, изъятые в доход государства. По его словам, соответствующие задачи уже поставили перед Росимуществом.