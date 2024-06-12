В пользу СВО или в помощь Украине: Россия и Запад обменялись национализацией
Доходы от национализации активов украинских олигархов в Крыму уже достигли 2,1 млрд рублей.
Россия продолжает национализировать имущество украинских олигархов в Крыму и на новых территориях. Доходы от этих активов планируют отправить на нужды участников СВО и для развития государства. Однако Запад симметрично отвечает Москве, обещая, что вырученные деньги пойдут на помощь Украине.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ АКТИВОВ
12 июня РИА Новости сообщило, что на южном берегу Крыма в поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника украинского президента Владимира Зеленского, политика и олигарха из Украины Виталия Хомутынника. Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в этом доме до этого уже также была национализирована квартира самого Зеленского. При этом крымский политик подчеркнул, что власти продолжат работу по выявлению объектов лиц, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.
С осени 2022 года парламент в Крыму несколько раз принимал решения о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.
В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заметил, что ведомство собирается продать активы, изъятые в доход государства. По его словам, соответствующие задачи уже поставили перед Росимуществом.
«Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать... Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», - объяснил он.
В Крыму уже продали активы украинских олигархов на сумму 2,1 млрд рублей. По словам Константинова, в 2023 году на полуострове реализовали активы на сумму 1,7 млрд рублей, в этом — более 416 млн рублей. Он добавил, что сейчас продолжается работа по оценке национализированных активов для последующей продажи на торгах, там также проводится инвентаризация всех этих объектов.
«Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», - подчеркнул Константинов.
Между тем национализация активов украинских олигархов началась и в Запорожской области.
«Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию... К концу года, мы предполагаем, что казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы сможем уже работать», - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера правительства региона - и.о. министра экономического развития Юрий Гуськов.
В том числе в эти активы вошли нефтехимическая компания «Азмол» и компании «Бердянские жатки» в Бердянске. Раньше они находились в собственности украинского олигарха и депутата Александра Пономарева, а теперь предприятия передали во временное управление Корпорации развития региона. На базе компаний обсуждают крупные инвестпроекты с Росагролизингом и нефтяным контуром для запуска технопарка химической отрасли.
ОТВЕТНАЯ МЕРА
Однако на Западе продолжают «отвечать» Москве за национализацию украинских активов. Так, например, президент Эстонии Алар Карис уже подписал одобренный парламентом закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для компенсации нанесенного Украине ущерба. Он отметил, что эта мера коснется имущества россиян и компаний РФ, чья вовлеченность в украинский конфликт «установлена и достаточно доказана». Закон о конфискации российских активов существует и в США.
Между тем профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский считает, что США и Европа не пойдут на изъятие российских активов, потому что это ударит по международной репутации Вашингтона, инвесторы покинут этот рынок, а страны заберут оттуда свои активы.
«Для них будут серьезные международные последствия. На сегодняшний день многие страны хранят свои золотовалютные резервы в США. После такого решения многие захотят вывести свои активы из США. Это очень повлияет на инвесторов, которые сегодня стремятся в эту страну. Для них это будет некий холодный душ, они передумают идти туда», - отметил он в интервью НСН.
При этом директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не собирается национализировать активы ушедших из страны западных компаний. По его словам, речь идет о временном управлении активами, но такие меры Кремля не предусматривают изменения права собственности.
«Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», - добавил дипломат.
В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что, если Москва все-таки примет решение обращать взыскания на имущество западных частных лиц, про иностранные инвестиции можно будет забыть на долго.
«В первую очередь, пострадают владельцы этих активов. Стратегически пострадает, конечно, российская экономика в целом, потому что после этого можно будет на долгие годы забыть об иностранных инвестициях, при том, что сейчас и так ситуация крайне неблагоприятная в этом плане, хотя ранее инвестиции из ныне недружественных стран преобладали. Как ответит Запад, можно только догадываться: все-таки отъем государственных и частных активов — это разные истории. Но не исключаю, что они пойдут по пути ужесточения работы с российскими активами частных лиц, которые заморожены уже сейчас», - отметил он.
Ранее президент Владимир Путин разрешил использовать активы США в ответ на отъем российских активов.
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