Востоковед Котков: Возобновление туризма не улучшит отношения Китая и Тайваня
Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, сказал НСН Кирилл Котков.
Любой руководитель Тайваня будет занимать жесткую антикитайскую позицию, возобновление турпотока не повлияет на эту риторику. Об этом НСН заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ призвал материковый Китай к диалогу в ходе речи на своей инаугурации. Вместе с тем он отметил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, но подчеркнул, что начать сотрудничество можно было бы с возобновления туристических поездок. По словам Коткова, любой руководитель Тайваня будет занимать жесткую антикитайскую позицию.
«Какой бы руководитель ни пришел к власти на Тайване, он непременно будет занимать в той или иной степени жесткую позицию в отношении континентального Китая. Тайвань — это частично признанное государство с крайне ограниченным суверенитетом. Фактически это протекторат США, который в области тех же военных поставок зависим от США более чем полностью. Тайвань ни при предыдущей власти не собирался делать какие-то шаги к соединению с КНР, ни при нынешней, тем более, что подавляющее большинство населения Тайваня никакого воссоединения не хочет, а желает сохранить тот статус, который есть сейчас. В этом году исполняется 75 лет, как Тайвань является отдельным от Китая государством. Это большой срок. Выросло три поколения людей, которые воспринимают себя больше тайванцами, нежели китайцами. При этом Тайвань находился в составе единого Китая всего четыре года — с 1945 по 1949 год», — сказал Котков.
При этом собеседник НСН отметил, что Китай и Тайвань может пойти на возобновление туристических поездок, но это не повлияет на риторику властей Тайваня.
«Важно помнить, что экономики континентального Китая и Тайваня достаточно связаны. Они могут пойти на возобновление туристических поездок. Напомню, что лет 15 назад начался активный обмен туристами между двумя странами. Тайванцы с 1990-х годов могли ездить в Китай, а туристы из континентального Китая не могли попасть на Тайвань. Активно начали ездить в оба направления в конце 2000-х — начале 2010-х годов. Когда началась пандемия, все прекратилось, к тому же обострились отношения между Китаем и Тайванем. Отмечу, что возобновление туристических поездок не повлияет на антикитайскую позицию властей Тайваня», — подытожил он.
Ранее Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань и вместо этого поддержать мирное воссоединение КНР.
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