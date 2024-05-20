Востоковед Котков: Возобновление туризма не улучшит отношения Китая и Тайваня

«Какой бы руководитель ни пришел к власти на Тайване, он непременно будет занимать в той или иной степени жесткую позицию в отношении континентального Китая. Тайвань — это частично признанное государство с крайне ограниченным суверенитетом. Фактически это протекторат США, который в области тех же военных поставок зависим от США более чем полностью. Тайвань ни при предыдущей власти не собирался делать какие-то шаги к соединению с КНР, ни при нынешней, тем более, что подавляющее большинство населения Тайваня никакого воссоединения не хочет, а желает сохранить тот статус, который есть сейчас. В этом году исполняется 75 лет, как Тайвань является отдельным от Китая государством. Это большой срок. Выросло три поколения людей, которые воспринимают себя больше тайванцами, нежели китайцами. При этом Тайвань находился в составе единого Китая всего четыре года — с 1945 по 1949 год», — сказал Котков.

При этом собеседник НСН отметил, что Китай и Тайвань может пойти на возобновление туристических поездок, но это не повлияет на риторику властей Тайваня.

«Важно помнить, что экономики континентального Китая и Тайваня достаточно связаны. Они могут пойти на возобновление туристических поездок. Напомню, что лет 15 назад начался активный обмен туристами между двумя странами. Тайванцы с 1990-х годов могли ездить в Китай, а туристы из континентального Китая не могли попасть на Тайвань. Активно начали ездить в оба направления в конце 2000-х — начале 2010-х годов. Когда началась пандемия, все прекратилось, к тому же обострились отношения между Китаем и Тайванем. Отмечу, что возобновление туристических поездок не повлияет на антикитайскую позицию властей Тайваня», — подытожил он.

Ранее Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань и вместо этого поддержать мирное воссоединение КНР.

