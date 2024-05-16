«Залпы, гимн и санкции»: США угрожают Китаю на фоне «символичного» визита Путина

ЭТАЛОН ДРУЖБЫ

Начался визит с переговоров глав двух стран в узком составе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай «настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против кого-то, а выступает стабилизирующим фактором на международной арене.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией и сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами. Он добавил, что в Китае «намерены и дальше быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами».

Также главы государств уже успели обсудить партнерство в экономической сфере. Так, Владимир Путин заявил, что Россия и Китай сформировали весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях.

Более того, странам удалось наладить расчеты в национальных валютах. Уже 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях, перевод расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков, указал Путин.

Первый визит российского лидера после инаугурации очень символичен для двух стран. Его основная цель подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений, а решение практических вопросов будет оставлено соответствующим ведомствам. Таким мнением в беседе с НСН поделился руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

УГРОЗЫ США

По мнению политологов, экономические вопросы станут основной повесткой визита российского лидера в Китай на фоне давления США.

Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что в США разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.

С целью «напугать» или «уговорить» Пекин отказаться от масштабной помощи Москве в конце апреля Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным китайских СМИ, он встретился 26 апреля в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И.

В ходе встречи он посетовал на то, что Китай - это главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других товаров «двойного назначения».

«Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – цитирует госсекретаря агентство Associated Press.

Предвыборная гонка в США оказывает влияние на обострение американо-китайских отношений, подтвердил в интервью НСН руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев. При этом он отметил, что Пекин не боится давления США.

«Китай довольно тесно связан со странами Запада, в том числе с США. Но заявления о том, что они их сильно боятся – преувеличение. В Китае есть разные группы экспертов, государственных чиновников. Среди них и те, кто опасается, что во взаиморасчетах России и Китая есть определенные проблемы - часть финансовых учреждений проявляют некую осторожность. Но в целом сильной тревоги в вопросе не присутствует. Китай – вторая экономика в мире, промышленная, мощная финансовая держава», - сказал он.