«Залпы, гимн и санкции»: США угрожают Китаю на фоне «символичного» визита Путина
Путин и Си Цзиньпин проводят дружеские переговоры на фоне вторичных санкций США в сторону китайских банков, а также пророчеств о том, что именно Пекин может «надавить» на Запад для переговоров по Украине.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай 16 мая с государственным визитом, который продлится два дня. Посещение Китая стало первым зарубежным визитом Путина после инаугурации, которая состоялась 7 мая.
Российского лидера в Пекине встретили по традиции более чем торжественно. Над площадью Тяньаньмэнь подняли российский триколор, а военный оркестр исполнил российский гимн под залпы пушек и «Подмосковные вечера».
Основная часть мероприятий, связанных с визитом Владимира Путина в Китай, пройдет в самом большом здании для заседаний в мире — пекинском Доме народных собраний.
Рано утром по московскому времени на площадь перед восточными воротами Дома народных собраний в Пекине прибыла российская делегация, в том числе новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.
ЭТАЛОН ДРУЖБЫ
Начался визит с переговоров глав двух стран в узком составе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай «настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против кого-то, а выступает стабилизирующим фактором на международной арене.
Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией и сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами. Он добавил, что в Китае «намерены и дальше быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами».
Также главы государств уже успели обсудить партнерство в экономической сфере. Так, Владимир Путин заявил, что Россия и Китай сформировали весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях.
Более того, странам удалось наладить расчеты в национальных валютах. Уже 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях, перевод расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков, указал Путин.
Первый визит российского лидера после инаугурации очень символичен для двух стран. Его основная цель подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений, а решение практических вопросов будет оставлено соответствующим ведомствам. Таким мнением в беседе с НСН поделился руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
УГРОЗЫ США
По мнению политологов, экономические вопросы станут основной повесткой визита российского лидера в Китай на фоне давления США.
Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что в США разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.
С целью «напугать» или «уговорить» Пекин отказаться от масштабной помощи Москве в конце апреля Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным китайских СМИ, он встретился 26 апреля в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И.
В ходе встречи он посетовал на то, что Китай - это главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других товаров «двойного назначения».
«Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – цитирует госсекретаря агентство Associated Press.
Предвыборная гонка в США оказывает влияние на обострение американо-китайских отношений, подтвердил в интервью НСН руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев. При этом он отметил, что Пекин не боится давления США.
«Китай довольно тесно связан со странами Запада, в том числе с США. Но заявления о том, что они их сильно боятся – преувеличение. В Китае есть разные группы экспертов, государственных чиновников. Среди них и те, кто опасается, что во взаиморасчетах России и Китая есть определенные проблемы - часть финансовых учреждений проявляют некую осторожность. Но в целом сильной тревоги в вопросе не присутствует. Китай – вторая экономика в мире, промышленная, мощная финансовая держава», - сказал он.
До этого четыре китайских банка — ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou — перестали принимать юани из России. Как рассказал НСН председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов, в текущей ситуации компании вынуждены переходить на «экзотические» способы оплаты. По его словам, платежи по-прежнему проходят, если их получателями выступают китайские банки, которые уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами.
Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев говорил НСН, что на этом фоне вопрос платежей станет одним из первых, которые обсудят лидеры Китая и России.
«Я не думаю, что проблема будет решена в рамках одного визита. С учетом того, что третьи страны не заинтересованы в успешном решении этого вопроса, я не думаю, что он будет публично обсуждаться. В конечном итоге важно подтвердить политический формат, а уже технические вещи передать ведомствам. Не думаю, что лидеры должны углубляться в технологии банковских расчетов. Важно, что они подтвердят высокий уровень отношений», - отметил он.
ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин затронут и украинский вопрос в ходе переговоров разных форматов. Так, именно Китай может ускорить процесс мирного урегулирования на Украине, говорил НСН накануне немецкий политолог Александр Рар.
Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине только в случае большой войны на Ближнем Востоке, при давлении Китая или после прихода к власти Дональда Трампа в США, считает Рар.
«Когда будут движения к миру? Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине», - объяснил он.
Вопрос мирного урегулирования недавно поднял канцлер Германии Олаф Шольц, который посетил Китай 16 апреля и провел ряд встреч, включая и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поднял на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос украинского урегулирования и антироссийских санкций, но наткнулся на твердую позицию Китая и просьбу не вмешиваться, заявил тогда немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН.
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