По его словам, МАГАТЭ — это международный корпус аудиторов и инспекторов, а не политические аналитики. Когда организация что-либо утверждает, это должно быть подтверждено независимой проверкой.



Гендир агентства добавил, что оно не будет называть виновных в атаках на ЗАЭС на основании заявлений сторон.



Ранее НСН сообщала, что атомная электростанция в Запорожье перешла на резервное электроснабжение.

