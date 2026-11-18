Гросси: МАГАТЭ не будет назвать виновных в атаках на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не будет называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Он объяснил это техническим характером мандата и отсутствием полномочий для политического анализа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, МАГАТЭ — это международный корпус аудиторов и инспекторов, а не политические аналитики. Когда организация что-либо утверждает, это должно быть подтверждено независимой проверкой.
Гендир агентства добавил, что оно не будет называть виновных в атаках на ЗАЭС на основании заявлений сторон.
Ранее НСН сообщала, что атомная электростанция в Запорожье перешла на резервное электроснабжение.
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