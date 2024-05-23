Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань
Соединенным Штатам следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то будет нести полную ответственность за последствия. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он отметил, что Пекин всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. По словам дипломата, американский конгресс является неотъемлемой частью правительства США и должен строго соблюдать политику «одного Китая», проводимую Штатами.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, а любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, передает «Радиоточка НСН».
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