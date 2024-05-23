Китай предупредил США о последствиях из-за визитов конгрессменов на Тайвань

Соединенным Штатам следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, а если Вашингтон будет настаивать на своем, то будет нести полную ответственность за последствия. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Он отметил, что Пекин всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. По словам дипломата, американский конгресс является неотъемлемой частью правительства США и должен строго соблюдать политику «одного Китая», проводимую Штатами.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, а любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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