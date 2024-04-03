Си Цзиньпин: В отношениях Пекина и Вашингтона усиливаются негативные факторы
3 апреля 202400:32
В отношениях между Китаем и Соединенными Штатами усиливаются негативные факторы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление китайского лидера Си Цзиньпина, который поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом.
По словам председателя КНР, ситуация требует внимания двух сторон.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что характер отношений между КНР и США влияет на будущее человечества. Пока Пекин и Вашингтон считают друг друга партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru