«Едешь, и ничего нет»: Как мобильные АЗС и фудтраки спасут автовладельцев на трассе
За Уралом можно ехать 500-600 км, пока не появится заправка или закусочная, рассказал НСН Константин Крохмаль.
Разрешить размещение нестационарных заправок и автолавок вдоль трасс – правильная идея. Это не только разгрузит классические АЗС, но в иных случаях даже может спасти от беды. Таким мнением с НСН поделился глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
В России с 1 марта 2027 года планируют разрешить размещать мобильные АЗС, фудтраки, автолавки и другие передвижные объекты на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог. Такой законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Им также вводится понятие многофункциональной зоны дорожного сервиса, объединяющей не менее двух разных объектов (например, АЗС, гостиницу или пункт питания). По замыслу Минтранса, инициатива позволит предпринимателям оказывать услуги водителям без затрат на капстроительство, а концентрация сервисов на оборудованных площадках повысит безопасность на дорогах.
По мнению Крохмаля, эта инициатива положительно скажется на автомобилистах.
«Отличная идея! Я считаю, что это страховой вариант для дальнобойщиков. Это очень хорошо применяется в Китае, в труднодоступных местах, где не установишь стационарную бензоколонку – ее там просто невыгодно будет содержать. А такой пункт – это по сути бензовоз с краном или бочка с квасом, где вместо кваса – бензин. На мой взгляд, это абсолютно правильно, учитывая текущую ситуацию. Поможет разгрузить АЗС, особенно на стратегических трассах – в Крым, Сочи. Кроме того, сейчас надо готовится к следующему осенне-летнему сезону, он будет непростой. И такого рода пункты позволят разрядить ситуацию. В Сибири и на Дальнем Востоке фуры вынуждены из-за погодных условий простаивать больше суток. Они греются бензином. Уже были случаи обморожения, когда не хватало топлива для обогрева машины. Я считаю, что такие пункты спасли бы положение», – отметил эксперт.
По словам Крохмаля, важно, чтобы такой тип сервиса сохранял доступные цены.
«Бензин должен быть максимум на 10% дороже, чем на обычных заправках. А если получится так, что брать будут две цены, три – это не совсем выгодно. Цена должна быть разумной, а не рваческой», – считает эксперт.
С местами, по его словам, проблем не будет.
«Давно уже есть “пит-стопы”, специальные отстойники, карманы. О них все водители, дальнобойщики, кто хотя бы один-два раза передвигался по трассе, хорошо знают, а местные – тем более. Кроме того, такие объекты нужно размещать возле всех пунктов ДПС в центральной части западной Сибири и так далее. Это места, где есть охрана, инфраструктура, да и пространства много они не займут. При желании это делается достаточно быстро», – сказал Крохмаль.
Наиболее актуальны такого рода объекты, по мнению эксперта, будут не в ЦФО, а за Уралом.
«За Уралом дефицит такого сервиса. Плечо составляет 500-600 км, где ты едешь, и ничего нет. Это самая опасная зона», – добавил Крохмаль.
Ранее Константин Крохмаль рассказывал НСН, почему федеральным трассам в России нужен лимит до 260 км/ч.
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