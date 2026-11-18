«Отличная идея! Я считаю, что это страховой вариант для дальнобойщиков. Это очень хорошо применяется в Китае, в труднодоступных местах, где не установишь стационарную бензоколонку – ее там просто невыгодно будет содержать. А такой пункт – это по сути бензовоз с краном или бочка с квасом, где вместо кваса – бензин. На мой взгляд, это абсолютно правильно, учитывая текущую ситуацию. Поможет разгрузить АЗС, особенно на стратегических трассах – в Крым, Сочи. Кроме того, сейчас надо готовится к следующему осенне-летнему сезону, он будет непростой. И такого рода пункты позволят разрядить ситуацию. В Сибири и на Дальнем Востоке фуры вынуждены из-за погодных условий простаивать больше суток. Они греются бензином. Уже были случаи обморожения, когда не хватало топлива для обогрева машины. Я считаю, что такие пункты спасли бы положение», – отметил эксперт.

По словам Крохмаля, важно, чтобы такой тип сервиса сохранял доступные цены.

«Бензин должен быть максимум на 10% дороже, чем на обычных заправках. А если получится так, что брать будут две цены, три – это не совсем выгодно. Цена должна быть разумной, а не рваческой», – считает эксперт.

С местами, по его словам, проблем не будет.

«Давно уже есть “пит-стопы”, специальные отстойники, карманы. О них все водители, дальнобойщики, кто хотя бы один-два раза передвигался по трассе, хорошо знают, а местные – тем более. Кроме того, такие объекты нужно размещать возле всех пунктов ДПС в центральной части западной Сибири и так далее. Это места, где есть охрана, инфраструктура, да и пространства много они не займут. При желании это делается достаточно быстро», – сказал Крохмаль.

Наиболее актуальны такого рода объекты, по мнению эксперта, будут не в ЦФО, а за Уралом.

«За Уралом дефицит такого сервиса. Плечо составляет 500-600 км, где ты едешь, и ничего нет. Это самая опасная зона», – добавил Крохмаль.

Ранее Константин Крохмаль рассказывал НСН, почему федеральным трассам в России нужен лимит до 260 км/ч.

