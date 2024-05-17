«Русский след и тет-а-тет»: Как проходит визит Путина в Китай
Владимир Путин 16 мая посетил Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры подробно обсудили экономическое сотрудничество и Украину. Поездка Путина продолжилась в Харбине.
Российский лидер Владимир Путин проводит свой первый после инаугурации зарубежный визит. 16 мая глава государства посетил Пекин, где уже встретился с Си Цзиньпином, обсудив основные темы двусторонних отношений, экономические проекты и украинский вопрос. 17 мая Путин впервые прибыл в Харбин.
Сегодня в программе запланированы участие в церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству, встреча с зампредседателя КНР Хань Чжэном, посещение Харбинского политехнического университета, а также осмотр единственного в городе действующего православного храма.
СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ
В Харбин Путин прибыл впервые и поделился своими впечатлениями от города.
«Это современный, красивый, динамичный мегаполис. При этом по-настоящему самобытный, с историей и традициями. Мы проехали по центру города, можно сразу почувствовать, что сохраняют русский след, ведь наши специалисты из России – инженеры, ученые – внесли в свое время заметный вклад в экономическое развитие города», - рассказал глава государства.
В рамках церемонии открытия ЭКСПО Путин заявил, что страны сегодня могут браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы, опираясь на традиции дружбы и сотрудничества.
Также Путин отметил, что Россия способна снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией. Более того, по его словам, партнерство России и Китая надежно обеспечивает энергетическую безопасность.
Российский лидер отдельно подчеркнул, что Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, страна готова предоставлять инвесторам льготы. Так, например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, добавил Путин.
Он также пригласил китайских партнеров на ВЭФ, где предложил обсудить сотрудничество, в том числе на территориях опережающего развития.
ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ: КУЛЬТУРА И ПЛАТЕЖИ
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний, сначала был предусмотрен узкий, а затем и расширенный состав мероприятия. Путина сопровождали новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, которого сначала не хотели пускать на переговоры.
Переговоры продлились 2,5 часа, а председатель КНР назвал их «откровенными, дружескими и содержательными».
Лидеры государств отметили «эталонный» формат отношений двух стран, дружба которых прошла непростые периоды и преодолела все внешние вызовы. Си Цзиньпин назвал Путина «своим большим другом».
По итогам переговоров в Пекине была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай «настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против кого-то, а выступает стабилизирующим фактором на международной арене.
В документе отмечено сотрудничество по широкому кругу вопросов: изменение климата, искусственный интеллект, кино и многое другое.
Так, например, РФПИ вместе с китайскими медиа-партнерами поддержат продвижение российской кинопродукции на рынке Китая, а также выхода фильмов КНР в российский прокат, рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
«Кроме того, в сентябре 2024 года мы запланировали проведение фестиваля российского кино в Китае, который представит публике современные российские кинокартины. Затем ответный фестиваль китайского кино состоится в России», - отметил он.
Страны также договорились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций.
Большая часть платежей (около 90%) между Россией и Китаем уже происходит в национальных валютах, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что последние пять лет, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот между странами только растет. Между Россией и КНР сформирован серьезный портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов.
Накануне Financial Times и The Wall Street Journal писали, что в США разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Основная претензия со стороны Вашингтона – поддержка России со стороны Китая на фоне СВО.
Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев говорил НСН, что на этом фоне вопрос платежей станет одним из первых, которые обсудят лидеры Китая и России. Итоги переговоров по этому вопросу не приводятся.
УКРАИНА: ТЕТ-А-ТЕТ
В тексте декларации также отмечается одобрение Москвой «объективной и непредвзятой позиции» Пекина в отношении Украины.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин очень подробно обсудили тему Украины в формате тет-а-тет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Павла Зарубина.
Российский лидер Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили конфликт на Украине и международные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все вечернее общение заняло около четырех часов», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.
ПРОГУЛКА И КОНЦЕРТ
После завершения неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина Кремль опубликовал кадры их совместной прогулки в Пекине. Позднее агентство ТАСС показало меню и программу торжественного приема от имени Си Цзиньпина в честь приезда Владимира Путина в Пекин.
Запивать утку по-пекински предложили китайскими винами под песни «Любо, братцы, любо» и «Течет река Волга». Так, российским гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок.
А уже после Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в Государственный большой театр в Пекине, где состоится торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и РФ.
Путин признался, что после такого приема чувствует себя как дома, а заодно вспомнил крылатую фразу: «Русский и китаец – братья на век».
«Уверен, именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство», - добавил российский лидер.
Также российский лидер отметил, что страны активно наращивают туристический поток. В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов, заявил президент РФ Владимир Путин. И 734 тысячи граждан России за прошлый год посетили Китай.
Он подчеркнул, что туристические потоки взаимно увеличиваются, чему активно способствует безвизовый режим для групповых поездок.
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