«Русский след и тет-а-тет»: Как проходит визит Путина в Китай

В рамках церемонии открытия ЭКСПО Путин заявил, что страны сегодня могут браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы, опираясь на традиции дружбы и сотрудничества.

Также Путин отметил, что Россия способна снабжать китайскую экономику экологически чистой доступной энергией. Более того, по его словам, партнерство России и Китая надежно обеспечивает энергетическую безопасность.

Российский лидер отдельно подчеркнул, что Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, страна готова предоставлять инвесторам льготы. Так, например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, добавил Путин.

Он также пригласил китайских партнеров на ВЭФ, где предложил обсудить сотрудничество, в том числе на территориях опережающего развития.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ: КУЛЬТУРА И ПЛАТЕЖИ

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний, сначала был предусмотрен узкий, а затем и расширенный состав мероприятия. Путина сопровождали новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, которого сначала не хотели пускать на переговоры.



Переговоры продлились 2,5 часа, а председатель КНР назвал их «откровенными, дружескими и содержательными».

Лидеры государств отметили «эталонный» формат отношений двух стран, дружба которых прошла непростые периоды и преодолела все внешние вызовы. Си Цзиньпин назвал Путина «своим большим другом».

По итогам переговоров в Пекине была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай «настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против кого-то, а выступает стабилизирующим фактором на международной арене.

В документе отмечено сотрудничество по широкому кругу вопросов: изменение климата, искусственный интеллект, кино и многое другое.