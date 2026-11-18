Согласно документу, ограничительные мероприятия ввели на период до их отмены на территории холодильной камеры № 10 на первом этаже здания проспект Михаила Нагибина, 17. Участок определили как инфицированный. По данным из открытых источников, там находится ТЦ «Рио».



Туда нельзя проходить посторонним, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и персонала для ликвидации объекта. Также нельзя перемещать продукты убоя свиней и их переработки, вывозить продукцию животноводства и растениеводства, включая корма, въезжать и выезжать транспорту, не задействованному в профильных мероприятиях.



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