В ТЦ Ростова-на-Дону обнаружили вирус африканской чумы свиней
Власти Ростовской области установили карантин в помещении торгового центра в Ростове-на-Дону после обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продуктах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Согласно документу, ограничительные мероприятия ввели на период до их отмены на территории холодильной камеры № 10 на первом этаже здания проспект Михаила Нагибина, 17. Участок определили как инфицированный. По данным из открытых источников, там находится ТЦ «Рио».
Туда нельзя проходить посторонним, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и персонала для ликвидации объекта. Также нельзя перемещать продукты убоя свиней и их переработки, вывозить продукцию животноводства и растениеводства, включая корма, въезжать и выезжать транспорту, не задействованному в профильных мероприятиях.
Ранее НСН рассказывала, как Россия научилась бороться с АЧС.
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