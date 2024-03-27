Си Цзиньпин: От отношений Китая и США зависит будущее человечества
Характер отношений между КНР и США влияет на будущее человечества, считает лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов Соединенных Штатов в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — указал Си Цзиньпин.
Как отметил председатель КНР, пока Пекин и Вашингтон считают друг друга партнерами, уважают интересы, «мирно сосуществуют и сотрудничают», отношения сторон будут улучшаться.
Ранее Си Цзиньпин в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с переизбранием на пост главы государства отметил, что КНР придает большое значение развитию отношений с Россией, напоминает RT.
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