Си Цзиньпин: От отношений Китая и США зависит будущее человечества

«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — указал Си Цзиньпин.

Как отметил председатель КНР, пока Пекин и Вашингтон считают друг друга партнерами, уважают интересы, «мирно сосуществуют и сотрудничают», отношения сторон будут улучшаться.

Ранее Си Цзиньпин в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину с переизбранием на пост главы государства отметил, что КНР придает большое значение развитию отношений с Россией, напоминает RT.

