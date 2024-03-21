«Секрет для США»: Россия и Китай перешли на «экзотические» способы оплаты

«Эти санкции были введены еще в декабре 2023 года. После этого многие китайские банки начали отклонять все российские операции, частично приостанавливают прием платежей. Основные проблемы начались ближе к февралю-марту. Платежи не проходят по ряду категорий, которые связаны со строительной продукцией, с IT-оборудованием, компьютерной техникой, а также с товарами двойного назначения», - рассказал он.

По его словам, в операциях теперь могут участвовать только китайские банки, которые уже попали в санкционный список США. Более экзотичные схемы обхода ограничений Кузнецов раскрывать не стал.

«Платежи сегодня проходят, если получателями платежей выступают китайские банки, которые либо уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами. Это один из механизмов. Также есть и более экзотические способы перевода. Если я их раскрою, американцы и их закроют. Но варианты есть», - отметил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что проблема с платежами из России на фоне новых санкций США становится критической для турецких экспортеров, поэтому они попросили облегчить способ расчетов для получения оплаты за поставленные товары, передает «Радиоточка НСН».

