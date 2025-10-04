Израиль остановил захват Газы из-за плана Трампа

В конце сентября президент США предложил прекратить конфликт в секторе и передать управление территорией технократическому аполитичному палестинскому комитету под надзором международного органа во главе с Дональдом Трампом.

Израиль остановил захват сектора Газа после предложения президента США Дональда Трампа. Его план частично поддержали в ХАМАС и в ряде стран, в том числе в России. Однако некоторые регионоведы считают, что документ не приведет к урегулированию конфликта, а лишь создаст новые противоречия.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАХВАТА ГАЗЫ

Ночью 4 октября Израиль остановил операцию по захвату города Газа. Это произошло после того, как стороны договорились начать реализовывать мирный план американского президента Дональда Трампа, который он предложил в конце сентября. Отмечается, что израильской армии разрешили вести только оборонительные действия, что означает фактическую остановку операции по захвату города.

«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание... сократить активность в Газе "до минимума"», - объявили в эфире радио «Галей ЦАХАЛ».

Кроме того, в Израиле заявили о готовности начать прием заложников из сектора Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение Трампа.

«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана... по незамедлительному освобождению всех заложников», - указано в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

До этого Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа. По словам политика, уже проводится обсуждение деталей, которые следует проработать, причем речь идет не только о Газе, «а о долгожданном мире на Ближнем Востоке», пишет RT.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки... чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников. Прямо сейчас делать это слишком опасно», - написал президент США на своей странице в одной из соцсетей.

Однако известно, что в ХАМАС лишь частично согласились на условия плана Трампа и предложили обсудить оставшиеся вопросы в рамках переговоров. Так, в объединении готовы освободить всех удерживаемых израильских заложников только в случае создания «необходимых условий» для обмена. К тому же в группировке проигнорировали требование США о необходимости ее разоружения.

При этом представители ХАМАС подтвердили свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Кроме того, движение согласилось на освобождение всех израильских заложников. В связи с этим в объединении собираются перейти к непрямым переговорам с Израилем об обмене заложниками, что было предусмотрено планом Трампа.

ПЛАН ТРАМПА

29 сентября Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Отмечается, что, в первую очередь, он намечен на окончание конфликта.

Согласно документу, прекращение огня должно произойти немедленно, а заложников должны освободить в течение 72 часов. Кроме того, Трамп предложил, чтобы члены ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, были амнистированы. К тому же, после подписания соглашения в Газу должна немедленно поступит международная гуманитарная помощь, в том числе направленная на восстановление инфраструктуры.

По плану Трампа, США инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного сосуществования. Также жителей территории призывают остаться и не будут принуждать ее покинуть.

Согласно документу, в ХАМАС и прочих объединениях должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. В связи с этим временное управление предлагается возложить на технократический аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа во главе с Трампом.

При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав. Отмечается, что палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ.

В Газе предполагается создать особую экономическую зону, где будут действовать льготные условия для стран-участниц. В свою очередь США собираются сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе.

ПОДДЕРЖАЛИ ПЛАН

Биньямин Нетаньяху поддержал план Дональда Трампа. Премьер-министр Израиля заявил, что отвечает достижению военных целей по возвращению заложников, безопасности границ вокруг полуэксклава, демилитаризации Газы, управлению сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. При этом в случае отказа движения принять план Нетаньяху пообещал «довести дело до конца», передает RT.

Также о готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поддержал план американского лидера.

О готовности поддержать предложение Трампа по Газе объявил и президент России Владимир Путин. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» он подчеркнул, что для Москвы важно, чтобы предложения США действительно помогли созданию двух государств: Израиля и Палестины. Путин заметил, что позиция РФ всегда исходила из необходимости реализации принципа сосуществования двух государств, и если инициативы Трампа этому соответствуют, Россия готова их поддержать.

Между тем, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заметил, что Россия на протяжении десятков лет поддерживала ряд положений, которые изложил Трамп в своем плане по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. По его мнению, план президента США будет эффективным и сможет привести к долгосрочному перемирию между Израилем и Палестиной.

«Мы на протяжении десятков лет настаивали на ряде позиций, которые озвучены в этом плане, всегда поддерживали Палестину, независимое палестинское государство, необходимость его создания. Только в таком случае для палестинцев можно говорить о какой-то мирной жизни. Если план будет реализован, думаю, наступит перемирие между Израилем и Палестиной, хотелось бы, чтобы оно было длительным. Полагаю, план Трампа будет эффективным. Считаю также, что будет разумно, если страны, поддерживающие план Трампа, помогут восстанавливать Палестину и ее государственность. Не исключено, что Россия также примет в этом участие», - подчеркнул он.

Однако научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня считает, что согласие ХАМАС на план Трампа вовсе не обязательно повлечет за собой окончание боевых действий, так как объединение обладает ограниченной властью в Газе.

«Когда признают Палестину, признают именно палестинскую национальную администрацию, состав которой ХАМАС не признает и критикует его с 2006 года. Трамп все делает в пользу Израиля, но даже если ХАМАС согласится на условия этой сделки, это не значит, что на нее согласятся другие палестинские фракции или что вся эта история будет завершена. Решение в пользу одной из сторон не приведет к урегулированию конфликта, а лишь создаст новые противоречия. Цель Израиля — установить фактический контроль над палестинскими территориями, избежав при этом международной юридической ответственности за их послевоенное восстановление», - заметил он в беседе с НСН.

Ранее Дональд Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

