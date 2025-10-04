Израиль остановил захват Газы из-за плана Трампа

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАХВАТА ГАЗЫ

Ночью 4 октября Израиль остановил операцию по захвату города Газа. Это произошло после того, как стороны договорились начать реализовывать мирный план американского президента Дональда Трампа, который он предложил в конце сентября. Отмечается, что израильской армии разрешили вести только оборонительные действия, что означает фактическую остановку операции по захвату города.

«После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание... сократить активность в Газе "до минимума"», - объявили в эфире радио «Галей ЦАХАЛ».

Кроме того, в Израиле заявили о готовности начать прием заложников из сектора Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение Трампа.