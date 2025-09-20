В РАН объяснили план США по возвращению в Афганистан желанием надавить на Китай
Регионовед Павел Кошкин в эфире НСН заметил, что якобы возвращение американского присутствия в регион, из которого ушел Джо Байден, позволяет показать Дональду Трампу мощь и силу США.
Желание США вернуться на авиабазу Баграм в Афганистане — это попытка надавить на Китай и Иран, талибы встретят ее отрицательно, что может привести к обострению ситуации в регионе. Об этом в беседе с НСН заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Вашингтон собирается вернуть авиабазу Баграм в Афганистане, которую американские военные покинули еще в 2021 году. Необходимость возвращения базы политик объяснил тем, что страна в ней нуждается. Упомянув местоположение объекта, Трамп отметил, что он расположен в часе езды от зон, где Китай разрабатывает ядерное оружие.
Агентство «Reuters» писало, что планы американского президента в Афганистане могут быть расценены как повторное вторжение в страну. Отмечается, что в случае возвращения базы США также потребуется развернуть современные системы ПВО. По мнению Кошкина, такая инициатива Трампа — это больше давление на Китай.
«Пока не понятно, вернет ли Трамп эту базу. Он может сказать одно, а потом сделать совершенно по-другому. Но если он действительно решит вернуть эту базу в регион, то я думаю, что это давление больше на Китай, но и одновременно на Иран. Все это как раз совпадает с переговорами с Си Цзиньпином по поводу экономического соперничества, сотрудничества и продажи "ТikTok" американским компаниям. Мне кажется, что это совпадение, если это совпадение — неслучайно. Якобы возвращение американского присутствия в регион, откуда ушел Байден (экс-президент США Джо Байден – прим. НСН), позволяет показать Трампу мощь и силу Америки, а по факту противоречит его тезису об изоляционизме, который он постулировал во время электоральной кампании. О том, что Америка больше не будет вмешиваться в дела других стран, активно разворачивать свои военные силы в других регионах. Сейчас он (Трамп – прим. НСН) действует несколько непоследовательно», - подчеркнул регионовед.
При этом он считает, что в Афганистане будут не рады возвращению американских военных.
«Это может быть встречено, мягко говоря, аскетически. Но если называть вещи своими именами — скорее враждебно, чем положительно. С учетом истории присутствия США в данном регионе и непростых отношений между движением "Талибан" (ранее Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность "Талибана" в России, однако движение внесено в список террористических организаций – прим. НСН) и Америкой. По факту возвращение американцев в Афганистан мало, что может изменить. Скорее всего, это только позволит американскому военному ведомству заполучить дополнительный бюджет на зарубежные кампании. Не исключено, что попытки Трампа вот таким образом вернуться в Афганистан несколько дестабилизируют ситуацию и усложнят отношения в регионе с действующим руководством "Талибана"», - заключил собеседник НСН.
15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа того же года американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию. Некоторые американские политики окрестили вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством.
Ранее гендиректор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что если американцы получат Зангезурский коридор, то это будет угрожать сразу нескольким странам на Кавказе.
