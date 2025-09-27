Двенадцать государств создали коалицию по финансовой поддержке ПНА

Двенадцать стран сформировали экстренную коалицию по финансовой поддержке для Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Франции.

В коалицию вошли Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария, Япония. Структуру создали в ответ на острый, беспрецедентный финансовый кризис, с которым сталкивается администрация.

«Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы ПНА и сохранить... способность управлять, предоставлять жизненно важные услуги и поддерживать безопасность», - подчеркнули во французском МИД.

Также государства коалиции потребовали от Израиля разблокировки всех палестинских таможенных поступлений и прекращения мер, мешающих ПНА или ослабляющих ее.

Ранее ряд стран объявили о признании Государства Палестина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В их числе Бельгия, Франция, Великобритания, Австралия, Канада.

