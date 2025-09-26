«Вопрос в том, осуществима ли эта идея или нет. Мне представляется, что это очередная генерация идей со стороны Трампа. В секторе Газа еще довольно сильно представлен ХАМАС, как там появится временная администрация? Предположим, что Блэр будет руководить этой администрацией. Они из Лондона будут руководить или поедут туда? Кто будет обеспечивать их безопасность? Мы когда-нибудь будем рассказывать анекдоты про идеи Трампа, которые касаются Ближнего Востока. Я не вижу никаких вариантов осуществления этой идеи», - отметил он.

По его словам, арабские страны никак не будут реагировать на подобные заявления, так как сочтут их пустыми.

«Если Израиль уже зачистит сектор Газа полностью, вряд ли Израиль согласится на внешнюю администрацию, сам будет администрировать. Эта история меня не вдохновляет совсем. Трамп как обычно решил всех запутать. У него нет волшебной палочки. Пока ХАМАС находится в секторе Газа, другой администрации там не будет. США не хотят решать проблему, они просто хотят закрыть глаза. Арабские страны на эти идеи никак не будут реагировать, они понимают, что это пустое заявление», - пояснил он.

Президент США Дональд Трамп пока только изложил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа, но еще никому не понятно, как это работает, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

