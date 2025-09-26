Мирный план Трампа по сектору Газа назвали анекдотом
Арабские страны никак не будут реагировать на заявления Трампа, так как сочтут их пустыми, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Пока палестинское движение ХАМАС находится в секторе Газа, другой администрации там не будет, рассказал НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Президент США Дональд Трамп изложил свой план урегулирования ситуации в секторе Газа на многосторонней встрече с лидерами восьми стран (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана). Он основан на предложенном экс-премьером Великобритании Тони Блэром проекте создания на территории Палестины Переходного органа по управлению и международной безопасности. Тони Блэр, который в свое время поддержал войну в Ираке, может сам возглавить администрацию, сообщает The Economist со ссылкой на источники. Чупрыгин не увидел перспектив у этой идеи.
«Вопрос в том, осуществима ли эта идея или нет. Мне представляется, что это очередная генерация идей со стороны Трампа. В секторе Газа еще довольно сильно представлен ХАМАС, как там появится временная администрация? Предположим, что Блэр будет руководить этой администрацией. Они из Лондона будут руководить или поедут туда? Кто будет обеспечивать их безопасность? Мы когда-нибудь будем рассказывать анекдоты про идеи Трампа, которые касаются Ближнего Востока. Я не вижу никаких вариантов осуществления этой идеи», - отметил он.
По его словам, арабские страны никак не будут реагировать на подобные заявления, так как сочтут их пустыми.
«Если Израиль уже зачистит сектор Газа полностью, вряд ли Израиль согласится на внешнюю администрацию, сам будет администрировать. Эта история меня не вдохновляет совсем. Трамп как обычно решил всех запутать. У него нет волшебной палочки. Пока ХАМАС находится в секторе Газа, другой администрации там не будет. США не хотят решать проблему, они просто хотят закрыть глаза. Арабские страны на эти идеи никак не будут реагировать, они понимают, что это пустое заявление», - пояснил он.
Президент США Дональд Трамп пока только изложил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа, но еще никому не понятно, как это работает, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
